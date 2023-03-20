Skoda一名董事會成員賈恩（Martin Jahn）週日在一場電視辯論中表示：「若該法以目前形式通過，那Skoda可能得關閉一間工廠並停產較小車型，這意味著，最少3,000個工作機會受到影響。 」
歐盟國家與國會議員今年開始將針對Euro 7提案進行協調討論，此法意在強化對於廢氣排放的規範。但部分車商先前已表態，此法可能推升他們的研發成本。
捷克汽車製造商Skoda周日（19日）警告，若歐盟的「Euro 7」廢氣排放標準提案依照目前形式實施的話，他們恐怕得裁員3,000人並停產部分車型。
Skoda一名董事會成員賈恩（Martin Jahn）週日在一場電視辯論中表示：「若該法以目前形式通過，那Skoda可能得關閉一間工廠並停產較小車型，這意味著，最少3,000個工作機會受到影響。 」
歐盟國家與國會議員今年開始將針對Euro 7提案進行協調討論，此法意在強化對於廢氣排放的規範。但部分車商先前已表態，此法可能推升他們的研發成本。
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