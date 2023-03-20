台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐因家人健康因素，將不再競選連任；壯闊台灣聯盟理事長吳怡農也宣布不參加中山、北松山立委選舉。媒體人吳子嘉透露，林昶佐不選連任，民進黨台北市議員王世堅也沒辦法回頭，因為他已經答應朋友不選中正、萬華區立委。至於吳怡農不選立委，則是因為他背後的英派已式微，他已經沒有能力選了。

針對林昶佐不再競選連任，吳子嘉19日在《董事長開講》網路直播節目中透露，王世堅曾跟他講，他當時因為不知道林昶佐不競選連任，所以就已經講不選中正、萬華區。林昶佐表態不選之後，有3、4位朋友都跟他表態說「你若不選，我要選」，所以即使林昶佐不選，但王世堅已經答應朋友，也沒辦法回頭。如果他早知道林昶佐不選，可能就會跳下來選。

另外，吳怡農也宣布不參加中山、北松山立委選舉，吳子嘉認為，吳怡農也沒有選區可以選。他曾經講過，吳怡農在台北市立委補選選完之後，不會再選。因為吳怡農背後是派系拱出來的，也就是英派，如今英派已式微，吳怡農沒有能力選，上次是整個英派支持他，而勸退前台北市議員阮昭雄。

吳子嘉點出原因，現在英派式微，吳怡農背後沒有人，他還得罪了不該得罪的人，公開罵前民進黨中常委黃承國，並跟他切割。黃承國現在雖然沒有擔任中常委，但台北市還是他的地盤。也就是說，吳怡農不選立委，是因為沒有能力選立委。