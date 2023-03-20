Jose Altuve leaves the game after being hit in the hand by a pitch. pic.twitter.com/Dzd9phTnnK — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 19, 2023

太空人二壘手「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）不幸在經典賽對戰美國隊時受傷，他的右手遭到中繼投手巴德（Daniel Bard）時速154.3公里的速球擊中，當場倒地，後來診斷出是右手拇指骨折，必須開刀休養，太空人不確定他何時回歸，《今日美國》估計「至少要兩個月」。

大都會守護神迪亞茲（Edwin Diaz）在代表波多黎各時慶功受傷，艾爾圖維則是在代表委內瑞拉出賽時受傷。再度引發經典賽是否該徵召大聯盟球員的爭論，支持經典賽的一方認為，球員在春訓同樣可能受傷，不該歸咎於經典賽，砸傷艾爾圖維的投手巴德也是大聯盟洛磯隊投手。

太空人總管布朗（Dana Brown）說：「這是很大的打擊，在如此接近開季的時候，我們無法找到替代人選，不可能一夕之間就變出這種等級的選手。」擅長打擊的二壘手很難找，更何況艾爾圖維是頂級的二壘手，他上季繳出0.300打擊率、28轟、39支二壘打、18次盜壘，在美聯MVP票選排行第5。

艾爾圖維與太空人續約5年1.51億美元（新台幣46.3億），當時是隊史最大合約的野手，本季年薪2900萬美元，超過迪亞茲的2125萬美元。

委內瑞拉、波多黎各都是D組球隊，全勝晉級8強的委內瑞拉最後不敵美國，結果D組是唯一沒有球隊闖進4強的小組。本屆4強球隊為古巴（A組）、日本（B組）、美國（C組）、墨西哥（C組）。