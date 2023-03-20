明天是24節氣中的「春分」，本周雖暖熱如夏，不過一波鋒面將在周末報到，雨帶有觸及台灣機率，迎風面地區影響程度大；能不能解中南部的渴，有待觀察。

今晨低溫普遍逾15度，清早起來已無寒意，白天也會快速升溫。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今起至周五（24日）南方氣團增強，氣溫逐日上升，日夜溫差大。

（中央氣象局提供）

根據最新模式模擬，今、明兩天西半部晴時多雲，東部為多雲時晴、偶有局部零星降雨。各地氣溫：北部15至27度、中部16至30度、南部17至32度、東部16至30度。

隨著大氣轉變為南風模式，各地天氣穩定，吳德榮指出，本周「暖熱如夏」，高溫將升到32至34度；台東因氣流過山沉降增溫，甚至有機會飆到35度以上。

周六起受鋒面影響，北部、東半部有短暫雨，氣溫下降轉濕涼，其他地區氣溫也會略降。下周日（26日）一道鋒面在華南至台灣一帶活動，目前看來降雨是有的，但雨帶能走到多南邊，關係中南部解渴程度。吳德榮強調，不確定性大，應持續觀察。