明天是24節氣中的「春分」，本周雖暖熱如夏，不過一波鋒面將在周末報到，雨帶有觸及台灣機率，迎風面地區影響程度大；能不能解中南部的渴，有待觀察。
今晨低溫普遍逾15度，清早起來已無寒意，白天也會快速升溫。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今起至周五（24日）南方氣團增強，氣溫逐日上升，日夜溫差大。
根據最新模式模擬，今、明兩天西半部晴時多雲，東部為多雲時晴、偶有局部零星降雨。各地氣溫：北部15至27度、中部16至30度、南部17至32度、東部16至30度。
隨著大氣轉變為南風模式，各地天氣穩定，吳德榮指出，本周「暖熱如夏」，高溫將升到32至34度；台東因氣流過山沉降增溫，甚至有機會飆到35度以上。
周六起受鋒面影響，北部、東半部有短暫雨，氣溫下降轉濕涼，其他地區氣溫也會略降。下周日（26日）一道鋒面在華南至台灣一帶活動，目前看來降雨是有的，但雨帶能走到多南邊，關係中南部解渴程度。吳德榮強調，不確定性大，應持續觀察。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。