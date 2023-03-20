2022年營收分布方面，平台周邊銷售收入7.1億元，年增16％；資訊媒合服務收入17.7億元，年增22％；其他收入0.5億元，年增93％。

台灣大車隊旗下計程車車輛數由2.2萬台增加到2.3萬台，市占達25％穩居龍頭地位，其中多元計程車已超過6000台，擁有全台1.35萬家以上合作企業商家與大型實體排班點，載客規模達8000萬趟次，更首創「AI熱點」降低空車率及增加媒合成功率，除創造司機離峰時段的趟次，也增加司機的收入與對平台的黏著度。且持續推出全齡化出行服務包含與親子、商務、銀髮和跨齡等服務以滿足用戶的移動需求。

子公司方面，金讚汽車保修專注底盤及輪胎保修，目前全台共有13家社區型維修廠，並持續增加據點；全球快遞是專業的第三方物流平台，主要營業項目為商務快遞、EC電商快遞及新零售（O2O），目前投入微倉及車隊的建置因應未來O2O的發展，上述二家子公司雖然在2022年呈現虧損，但今年起透過據點的增加，逐漸達到規模經濟。

大車隊持續增加計程車市占率、結合線上到線下資源、並重視用戶體驗，使55688 APP用戶數增加，目前平台用戶規模已由650萬增加到680萬名，支付工具達32種，隨著新用戶的增加，以發展Super App為目標，整合、推出的生活服務（代駕、居家清潔、購物、旅遊訂房、洗衣等服務），也將延續車隊管理的模式，與專業的勞務提供者合作，預期2023年營運可望再上層樓。