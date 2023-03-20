儘管兩岸近期恢復10個直航航點和13個包機航點，民進黨政府似乎有想和對岸緩和關係。但前民進黨籍立委、前南投縣長彭百顯指出，副總統兼民進黨主席賴清德，在未來選戰還是會利用兩岸的矛盾，去激發選票，和蔡英文總統領導的民進黨一樣，繼續惡化兩岸之間的關係。

彭百顯19日在接受《中評社》採訪時表示，2024總統大選，賴清德已經定於一尊，而藉由兩岸之間的緊張情況，去刺激選民，使得民進黨能夠獲得選票，這是綠營必定會使出的競選策略。彭認為，就算賴主張的「和平保台」跟蔡英文主張的「抗中保台」有字面上的不同，也不會去改變這個選戰方針。

彭百顯強調，舉辦「民間國是會議」，與朝野各黨協商，一同尋找台灣未來共識，這是非常必要的。因台灣在兩岸關係上向來都是由執政者決定，沒有尊重台灣人民，「若沒有民間管道去反映民意，在執政黨當前的兩岸政策下，兩岸關係會繼續惡化。」

另針對蔡英文4月過境美國加州和美國眾議院議長麥卡錫（McCarthy）會面，能否緩解兩岸關係。彭百顯稱，該舉動仍然是在強化兩岸對立，蔡此舉是為了個人政治目標著想，只會讓兩岸壓力更大。