韓國女子天團BLACKPINK上周末在高雄開唱，引來不少粉絲前往打卡朝聖，一票難求的情況也讓粉絲哀號。本土天王吳宗憲近日則受訪透露，利用關係替小女兒Olivia「喬」到20張門票，對此，大女兒吳姍儒（Sandy）昨(19日)深夜在IG吐槽老爸根本不認識BLACKPINK，更沒有看到什麼20張門票，自嘲是家中「扯我爸後腿」只講實話的大姊。

吳宗憲昨出席購物宣傳活動，被問到近來韓國夯團BLACKPINK（BP）的熱潮，他透露小女兒Olivia臨時開口說也想去，吳宗憲第一時間很為難，還是問了女兒需要幾張？Olivia後來算算說想要20張，並稱讚爸爸「以你在演藝圈的地位可以的」，吳宗憲雖嘴上抱怨女兒不早說，還是透過關係完成女兒的任務。

吳宗憲昨表示幫女兒和同學埋單了20張門票的錢。（圖／讀者提供）

最後，Olivia還誇獎吳宗憲：「爸爸，我第一次覺得你很偉大」，大讚吳宗憲在演藝圈的人脈，而吳宗憲為了寵女兒，還主動幫忙要幫Olivia和她在西雅圖的同學埋單這20多張門票，消息傳開後，吳宗憲的「死敵」陳沂忍不住發文砲轟：「這種靠關係不公平的事，他怎麼好意思拿出來吹噓」。

吳姍儒發IG駁斥吳宗憲說法。（圖／翻攝自sandywis IG）

對此，待產中的吳姍儒昨在IG回應：「阿NO（那個），溫拔（我爸）心中的BP，可能是BananaPapaya吧」，親上火線吐槽：「什麼20張票的事真的是隨便聽聽就好欸」，她強調完全沒看到票，並自稱是愛扯老爸後腿，也是家中只講實話的人，還附了一張翻白眼狗狗的照片，替父平息戰火。