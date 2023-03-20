一名女網友日前帶兒子在路上見到街頭藝人，當時手邊只有60元零錢和千元鈔票，她讓兒子給對方60元，對方當場回嗆聽一首歌只投60元，乾脆不要投，還罵兒子「能買這麼貴的球鞋，結果口袋只拿得出零錢」，讓她超傻眼；一派網友認為投零錢確實沒禮貌，一派網友則說本就沒規定只能給紙鈔。

該名女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她日前帶兒子到某觀光區遊玩，看到一名街頭藝人在演出，而當時身上只有一張千元鈔和60元零錢，她考量到已經買了很多零食，不想將千元鈔找開，加上回程時還要加油，因此就把60元拿給兒子，由兒子拿給街頭藝人，沒想到對方看到後就不悅了。

該女網友說，該街頭藝人看到男童在打賞箱放入60元後，消遣說聽了一首歌只投60元乾脆不要投，「還指著我兒子的鞋說能買這麼貴的球鞋，結果口袋只拿得出零錢」，母子倆當下聽到對方的說法都相當氣憤，原PO直言早知道就不要給，痛批對方的態度讓人感覺很差，「60元都可以買杯手搖了」。

不過其他網友的意見分為兩派，有人認為「60叫小費嗎」、「給零錢我也是覺得不太有禮貌，我也有灌輸孩子這個觀念，街頭藝人是賣才藝的」、「其實給零錢還蠻沒禮貌的，建議下次若真的沒百鈔就不要給了」，也有人認為給零錢不會沒禮貌「最好有給零錢不禮貌這種事啦，所有行業都可以接受零錢」、「哪有規定要給紙鈔的」、「如果是拿一塊錢，才是所謂的不禮貌吧」、「在拿回來買飲料，從他面前走過」、「這樣感覺真的很差耶」。