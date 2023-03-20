台中市長盧秀燕日前受訪表示，她對2024沒有起心動念，願意扮演團結在野的角色，引發黨內好評。對此，國民黨台北市議員游淑慧也指出，聲望高的盧秀燕退居第二線輔選，這樣的力道會非常強大，再加上藍營女性縣市首長都以她為模範，她未來的政治能量會非常巨大。

游淑慧昨（19）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，盧秀燕在國民黨的支持度都是僅次於侯友宜的，在她連任後的這3個月以來，沒有因為被捲入「要選不選」爭議而受傷，同時市政受到肯定，她的聲望自然會水漲船高。

游淑慧透露，盧秀燕去年來為她和同黨台北市議員徐巧芯、鍾沛君輔選時，私下曾表示她會把台中市長的任期做完，再加上這次專訪的發言，游認為，盧的意志是非常堅定的。

游淑慧接著說，國民黨確實需要一個願意輔選的人，若這次盧秀燕的民調足以支撐她去選總統，但她不爭取，並且還退到第二線全力輔選的話，這樣的輔選力道會是非常大的。再加上藍營所有的女性縣市首長，都以盧秀燕為模範，游淑慧預言，盧未來的政治能量會非常巨大，不必現在急著選2024，即使4年後再選，也還算是非常好的年紀，「忍得住，有時候才是你的」。