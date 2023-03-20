台灣超商密度高，滿足民眾各式消費需求，一名網友表示，超商推出不少商品，像是思樂冰、熱狗、御飯糰等，他問什麼食品最能代表超商？貼文曝光多數網友一面倒指思樂冰是唯一特色，當年一杯大杯只要25元，直呼「真的神」，且要裝多少都可以，另也有人懷念大亨堡麵包用蒸的時期，大讚味道超好。

原PO近日於PTT八卦版指出，超商推出不少商品，包括思樂冰、熱狗、哈燒客、御飯糰和國民便當等，有的品項已下架買不到了，他好奇問網友覺得台灣超商有史以來最具代表性的食品是哪一個？

網友看了他的問題，皆認為思樂冰最能代表超商，「思樂冰」、「思樂冰，一杯大杯25元真的神」、「可樂口味思樂冰」、「所以我就問思樂冰為什麼要下架」、「唯一思樂冰」、「還我思樂冰」、「思樂冰是超商唯一特色，可惜沒繼續賣」、「好懷念重量杯的思樂冰」、「思樂冰，小時候裝多少都可以」、「重量杯啊，我都專抽1元的」。

其他人也分享不同看法，「茶葉蛋啊！全世界只有台灣有」、「當然是茶葉蛋，超商味」、「麵包用蒸的時期的大亨堡」、「很久以前有鰻魚飯」、「40元的國民便當」、「用蒸的大亨堡麵包組合，超讚的」。