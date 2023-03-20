支持古巴的球迷準備進球場觀戰。（美聯社）

經典賽4強在美國邁阿密開打，地主美國隊與「紅色閃電」古巴冤家路窄，這是古巴國家隊暌違逾60年回到邁阿密比賽。邁阿密的一個地區被稱為「小哈瓦那」，得名於古巴首都哈瓦那，因為這裡住著許多出逃的古巴移民。美古之戰開打前，當地的古巴移民分裂成兩派，一派入場支持古巴國家隊，另一派在龍帝霸公園球場外聚集抗議古巴政府。

來自古巴的內野手迪亞茲（Aledmys Diaz）告訴美媒說：「在古巴的一切都會被扯上政治，因為古巴棒協是古巴政府的一部分，你要加入代表隊，就必須與他們想法一致。」

大聯盟知名的古巴投手查普曼（Aroldis Chapman）前陣子說：「如果是多明尼加的球員，他們每年只會在球季時來到美國，球季以外的時間他們幾乎都留在家鄉多明尼加。但是我們古巴人，我們很多都是非法離境的，古巴政府不許我們離開，不只是運動員，所有人都一樣。政府稱我們是叛徒，他們不轉播比賽，不讓國內看到古巴的大聯盟球員。」

另一位古巴球員對美媒直言：「平常罵我們是叛徒，現在卻要我們代表古巴隊？他們甚至沒有向我們道歉。」儘管古巴開放徵召大聯盟球員，只有很少人願意響應，包括白襪隊孟卡達（Yoan Moncada）、羅伯特（Luis Robert）。