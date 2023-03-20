3月21日清晨5點25分起，進入「春分」節氣，這一天晝夜長短平均。命理學家楊登嵙分享「春分」開運養生方法和禁忌事項；也提醒4生肖特別注意身體健康，慎防疾病發生。

「春分」至「清明」這半個月，楊登嵙提醒，生肖屬虎、龍、狗、雞的人，要注意早晚溫差帶來的影響，易發生感冒、關節炎或氣管炎，尤其慎防心臟、血管方面的問題。

食：多吃時令蔬菜、水果，也可多吃韭菜，增強脾胃之氣；注意養肝，吃一些甘味食物，如核桃、桂圓等。楊登科說，泡菊花茶、薄荷水，能清除肝熱，但最好減少飲酒。

衣：穿著方面，因日夜溫差大，中午又是最熱的時候，出外活動或進到室內吹冷氣，調節體溫機制一旦當機，容易著涼生病，應事先了解天氣變化，適時添加衣物。

住：楊登嵙建議，可在上午8點左右把窗戶打開，這時候比較不冷，空氣品質也相對好。另外午睡後開窗通風，可保持室內空氣清新。

行：「春分」前後萬物復甦，人體的血液也正處於旺盛期，風大時，避免到戶外吹風，以免造成腹痛。這時候也會發生一些非感染性疾病，如高血壓、過敏等。

育：若要運動，動作不要太大及劇烈，伸伸懶腰、深呼吸，緩慢微出汗即可，春天適合散步、慢跑、走山區步道。

樂：楊登科認為，因養肝為先，這段時間要戒憤怒、憂鬱，心情保持開朗樂觀。