美國矽谷銀行近日突然倒閉，為美國史上規模第二大的銀行倒閉案，引爆新一波金融危機。前立委蔡正元分析，之所以會有現在的情況，最根本的原因在於美國企圖打壓中國與俄羅斯，結果反而把自己搞垮，酸「真是自作『美』不可活！」

蔡正元今（20）日在臉書表示，美國不斷增長的軍事預算及其餘花費，造成財政赤字持續擴張，為此只能印發債券支撐美國價值的花費，而美國政府的公債有40％賣給外國銀行，剩餘60％則是賣給美國自己的銀行。

蔡正元解釋，為了降低公債造成的利息負擔，美國聯準會只能印美鈔來買走銀行手上的民間企業債券，除了可以降低利率，也讓銀行手上有錢可以買政府公債，等赤字不擴大後，美國聯準會再把這些民間企業債券賣出，並慢慢提高利率收回美鈔，避免惡性通膨。

沒想到的是，美國政府為了打壓中國，不停提高關稅制裁中國企業，把供應鏈給擾亂，提高了商品成本，隨後又為了打壓俄羅斯，不停鼓吹烏克蘭破壞明斯克協議、加入北約等，最終全球因俄烏戰爭出現急性通貨膨脹的狀況，美國聯準會為滅火只能迅速賣美債、拉高利率收縮美鈔，但利率在短時間內迅速上升，導致債券價格下跌，所有債券持有人都受到了重大損失，最終造成美國自己的銀行股價暴跌，甚至引爆擠兌。

「台灣的央行持有龐大美債，當然也會遭到慘重損失，但央行本質上沒有擠兌的問題，暫時還可以假裝有傷不疼！」蔡正元強調，如今的局面，只不過是美國政府制裁中國企業與製造俄烏戰爭所支付的代價，「真是自作『美』不可活」。