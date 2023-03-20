香港喜劇天王周星馳執導過無數經典作品，因此捧紅不少「星女郎」，但電影《功夫》中飾演啞女阿芳的黃聖依，當時雖憑藉清新脫俗的氣質獲星爺賞識，但沒多久後她竟因合約問題，與周星馳公司互告撕破臉，之後黃聖依反悔道歉仍遭周星馳冷落，僅回應「沒空」2字。

當年演出電影《功夫》時的黃聖依，清純可人仙氣十足，加上她自小培養出與眾不同的大家閨秀氣質，讓許多人認為她在顏質巔峰時刻，美貌更勝現在的神仙姊姊劉亦菲，據悉，周星馳當年除看上她獨有清新的氣質外，更希望經由她重現劇中人物「初戀」的感動，雖然在電影中飾演啞女的黃聖依沒有任何一句台詞，但她的一顰一笑卻牽動著觀眾的心，更讓她獲香港電影金像獎最佳新人提名，隨後她也與周星馳的星輝公司簽約，成為旗下藝人。

不過，2005年黃聖依據傳因與巨力集團總裁楊子陷入熱戀，便想脫離原公司，才導致她後續召開記者會控訴星輝公司壓榨，並單方面宣布解約，而星輝公司當時則反控黃聖依私接活動，雙方正式撕破臉對上簿公堂，星輝公司就此封殺黃聖依，2007年雙方庭外和解後，黃聖依與楊子合作成立影視公司。

然而，她之後的人生並沒有因此一帆風順，在離開公司少了周星馳的庇護，加上當時已婚的楊子讓黃聖依背負小三罵名，事業就此一落千丈，之後陸續演出的作品成績平平，而她也為此回過頭向周星馳道歉，但對方似乎不買單並以「沒空」回絕。

黃聖依的聲勢下滑後，接連發生的自導自演潑水事件、在舞台上嗑頭、在奧斯卡暈倒等等，各種炒作讓外界對她相當反感，2012年甚至有人爆料，黃聖依在溫哥華生子，直到楊子前妻證實雙方早已離婚、黃聖依並非小三，這場豪門婚姻才圓滿落幕，如今兩人育有2子，黃聖依近年來也淡出演藝圈，只有參加選秀節目《乘風破浪的姊姊》較為人知。