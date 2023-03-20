新冠肺炎輕症、無症狀者今天起取消強制隔離，採自主健康管理，但符合口服藥資格者，包括65歲以上、孕婦、慢性病等高風險族群，醫院仍會開立口服抗病毒藥物。除了輕症免隔離外，今天還有6項措施鬆綁，分別為取消確診死亡個案遺體盡速火化、取消指定處所隔離通知書開立、取消確診者同住家人及入境民眾自主防疫等。

指揮中心表示，輕症免隔離上路後，若民眾快篩陽後出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、過去24小時無尿或尿量明顯漸少、無發燒時每分鐘心跳高於100下等8大重症警示症狀，要迅速就醫。至於新制上路，仍可請防疫假，指揮中心表示，軍人、公務人員會給予快篩陽當天及隔日起5天病假，不列入考績或年度病假日數計算，勞工則是普通傷病假，不得扣發全勤獎金。教育部則建議，篩檢陽性輕症或無症狀學生及教職員工，快篩陽當天及次日起5日內在家自主健康管理，不要到校上課上班。《中時新聞網》統整9大相關問題，供民眾參考。

●輕症免隔離上路後，還有防疫假可請嗎？

指揮中心發言人羅一鈞表示，各單位都已盤點出適用假別，軍人、公務員會給予病假，算法從快篩陽性當天算第0天，隔日開始5天病假，包括第0天皆不列入考績或年度病假日數計算，教師學生也不列入缺席紀錄，家長則可請防疫照顧假。

勞工部分，適用普通傷病假，0日到次日起5日新冠快篩陽性相關的病假不得扣發全勤獎金。指揮中心指揮官王必勝表示，本次公布之請假規則都為「建議」，並無罰則。

校園部分，教育部宣布，建議快篩陽性輕症或無症狀的學生及教職員工，0日及次日起5日以內在家進行自主健康管理，不要到校上課上班，快篩陰性可提早解除自主健康管理。

●確診請假依據為何？

指揮中心發言人羅一鈞表示，確診輕症請假依據，建議採認快篩證明，也就是不需再經由醫師認定，只要憑快篩陽性證明就可請假，不過仍建議請假時同時附上健保卡及快篩證明。

●如果確診照常去上班上課，會有罰則嗎？

羅一鈞表示，輕症免隔離的指引都是建議，若不遵守沒有處罰機制、沒有罰則。

圖為確診免隔離後，教師、勞工、學生等的確診請假假別。（指揮中心提供）

●3/20輕症免隔離，取消哪些措施？

取消

1、輕症強制隔離

2、指定處所隔離通知書（居家照護對象）開立

3、確診者同住家人及入境民眾自主防疫（0＋7）

4、輕症通報、提供確診數位證明

5、確診者簡訊、自主疫調回報

6、居家照護遠距諮詢

7、確診死亡個案遺體盡速火化

●3/20輕症免隔離，維持哪些措施？

1、公費口服抗病毒藥物

2、公費清冠一號

3、住院需探適當防護措施（經醫師評估維持）

4、住院者開立隔離治療通知書（符合病例定義者維持）

至於死亡喪葬慰問金及關懷金，則調整適用對象。

●快篩陽後出現什麼症狀要就醫？

1、喘或呼吸困難

2、持續胸痛或胸悶

3、意識不清

4、皮膚、嘴唇或指甲床發青

5、無法進食、喝水或服藥

6、過去24小時無尿或尿量顯著減少

7、收縮壓＜90mmHg

8、無發燒之情形下心跳＞100次／分鐘

指揮中心表示，新冠肺炎感染者雖然多數為輕症，但病程仍有機會發展成中重症，若出現以上8大重症警示症狀請立即就醫。

●哪些高風險族群染疫後要就醫，吃口服抗病毒藥物？

1、65歲以上

2、孕婦及產婦（產後六周內）

3、慢性病，包括：氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等

4、有影響免疫功能疾病的民眾

指揮中心表示，以上4族群為感染新冠肺炎後可能導致併發症的高風險對象，快篩陽性請儘速就醫，以利及早診治並開立口服抗病毒藥物。

●口服藥怎麼拿？

指揮中心發言人羅一鈞表示，新制上路後，醫生只要針對檢驗陽性結果，包括家用快篩、醫用快篩或是PCR陽性，且是65歲以上或是具有重症風險因子，就可以開立公費的口服抗病毒藥物。

若想要服用中醫的清冠一號，則由中醫師針對檢驗陽性結果，包括家用快篩、醫用快篩或是PCR陽性，且符合重症風險因子或中醫急迫病勢的民眾，都會持續提供公費清冠一號。

●快篩陽性輕症或無症狀，要做些什麼？

指揮中心表示，有症狀時在家中休息，避免不必要外出，注意自身健康狀況，依照前述建議適時就醫。

自主健康管理期間請勿從事群聚型的活動，外出時全程戴口罩。