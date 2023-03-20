洋基工程董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利19.25元、股票股利約3.03元，合計派利約22.28元，創歷年新高，盈餘配發率約87.48％。以17日收盤價290元計算，現金殖利率達約6.64％。公司將於5月24日召開股東常會，增選1席獨董。

洋基工程專注於高科技廠房統包工程，承包無塵室恆溫恆濕、高低壓輸電、商業精緻空調、消防系統、製程管線系統、給排水系統、製程廢氣系統、監控及弱電系統安裝工程等。近年切入技術門檻更高的A級商辦大樓機電空調工程，提供業主一站式工程服務。

洋基工程2022年第四季合併營收38.8億元，季增2.3％、年增達31.54％，連3季改寫新高。毛利率18.11％、營益率13.89％，為同期新高、歷史第四高。稅後淨利4.32億元，雖季減達21.97％、仍年增達49.95％，每股盈餘6.4元，雙創歷史次高。

合計洋基工程2022年合併營收139.67億元、年增達31.04％，營業利益21.72億元、年增達75.58％，毛利率、營益率升至19.18％、15.55％。稅後淨利17.28億元、年增達80.64％，每股盈餘達25.48元，全數改寫歷史新高。

洋基工程表示，半導體及印刷電路板（PCB）大廠擴增資本支出、加速推進高階製程，且對廠房及產線潔淨程度、空調穩定度、減排效率等要求明顯提升，公司陸續取得多項大型新建無塵室及機電空調工程合約訂單，帶動去年營收創高。

同時，洋基工程以超大規模無塵室工程為主，具上游原材料採購規模優勢，客製化工程設計能力可大幅縮減工程前期作業及施工時間。同時，公司與客戶溝通設計藍圖後，即預先採購工程用所有原材料，有效控制材料、施工等成本，帶動毛利率及獲利同步創高。

觀察洋基工程去年訂單產業分布，以半導體占55％最高、PCB 26％居次，電子零組件14％、光電2％、生技及其他產業3％。就地區觀察，台灣占78％、中國大陸22％。

洋基工程2023年前2月自結合併營收20.38億元，年增達33.1％、續創同期新高。公司表示，目前接單狀況仍相當熱絡，以過往經驗觀察，大部份未認列合約收入將在12～18個月內完成施工及認列，預估整體營運表現至2024年均可望維持穩健成長動能。

洋基工程對今年展望維持樂觀審慎，因應國內電子大廠轉向東南亞布局設廠，已於越南設立子公司，近期亦評估至泰國設立子公司。同時，將持續開發A級超高商辦與大型購物中心等空調機電工程案，以多角化布局跨種類、跨業態及跨地區的工程管理服務挹注成長動能。