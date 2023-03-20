台翰2022年合併營收達26.69億元，年增27.99%，藉由不斷精進整體營運獲利能力，透過高度客製化技術能力，持續開發高附加價值產品，隨著複雜度較高的新機種，創造整體產品銷售組合優化，並積極深化旗下越南、菲律賓、中國東莞等生產基地整體產能稼動率，推升2022年毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達17.6%、9.22%、5.91%，呈現三率三升之，2022年稅後盈餘達1.58億元、年成長104.79%，每股盈餘達2.05元。

台翰表示，受惠既有印表機/事務機、投影機等產業客戶持續保持良好拉貨力道，加上，集團積極拓展多元應用領域有成，帶動全球知名電腦週邊裝置品牌新客戶對於視訊系統設備機殼的拉貨力道明顯增溫，皆係推升全年塑膠射出成型業務整體銷售金額，且2022年全年更是大幅年增約30%，有效增添集團營運成長動能挹注。

台翰董事會決議擬以盈餘配發每股0.41元現金股息。

台翰前2月合併營收為3.71億元，年成長12.49%；展望第1季，台翰表示，公司對於東南亞需求保持謹慎樂觀態度，更加著重工廠管理、新技術應用等面向，以應對客戶在地生產的需求，同步持續增加越南、菲律賓生產基地的產能配置及產線規劃，另一方面，台翰仍不斷提升東莞模具中心之技術能力及量產品質，並積極深化全球業務接單表現，預期將有助於公司整體訂單能見度大幅提升。