台中銀表示，此事聯貸案在華銀、一銀、彰銀、高雄銀、農業金庫、凱基銀、三信商銀及王道銀行等8家金融機構參貸下順利募集完畢，充分顯見銀行團對皆豪集團營運與未來發展有信心並支持。

皆豪集團自初期的鋼構廠房工程業者逐步拓展業務，目前已是兼具鋼構產製及工程營繕等雙重能力的營造集團，憑藉經營團隊豐富經驗，參與多項國內重大建設工程，包括產業園區開發及知名廠商委託興建工程，工程實績備受業界肯定。

皆豪集團參與工程包括潭子聚興、屏東縣健康、六塊厝及永康等產業園區，以及奇美實業廠房、台塑高雄洲際碼頭、台塑集團台勝科廠房及大立光廠房興建工程，近期亦參與中研院南部院區研究大樓、桃園航空城D3分標統包工程及桃園機場西側污水處理廠工程等。

皆豪集團承攬的「高雄市北高雄產業園區」委託開發、出租及管理計畫案，為經濟部因應台商回台設廠用地需求，規畫以「只租不售」方式將高雄市岡山區台糖農場土地開發為北高雄產業園區，園區啟動後可為高雄市增加至少25公頃的產業用地。

「高雄市北高雄產業園區」預計以引進低汙染、低排放產業為主，排除具高汙染性製程業別，並引入電子零組件製造相關產業等，未來約可提供2420人就業機會，有助增加產業競爭力，對當地經濟發展將有助益，並可帶動鄰近地區商業行為活絡。

台中銀行持續善盡企業社會責任，參與多項ESG相關產業及建設等融資專案，另積極投入危老重建、公共工程、工業區土地開發及自辦市地重劃等融資案，協助城市與地方均衡發展，並以累積的專業經驗籌組多件聯貸案，獲得授信戶與合作參貸銀行一致認同。