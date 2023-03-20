台灣最大私人包機公司「飛特立航空」創辦人楊宿智2019年過世後，遺孀陳吉利將股權賣給馮竣嗣接手經營，但馮被訴上任2個月後挪用公司資金償還自己債務，涉嫌掏空約7000萬元，台北地方法院考量他坦承犯行且侵占所得部分只剩621萬多元尚未歸還，將他判囚2年，緩刑5年。可上訴。

飛特立是台灣最大的醫療專機、商務包機公司，創辦人楊宿智曾4度自駕飛機環遊世界，但不幸於2019年6月在美國墜機身亡，2019年7月董事會改選，由馮竣嗣擔任董事長兼總經理。

馮竣嗣上任後，就要員工開出共約台幣6200萬元的支票匯至陳吉利指定帳戶，用來支付其中200萬美元的訂金，之後又挪用台幣350萬元清償自己的債務，另有20萬美金則進入馮的永流公司。

飛特立董事會2019年9月緊急撤換馮竣嗣，事後公司整理相關財務資料又發現，馮竣嗣另與他人簽約分別以美金1500萬元、美金500萬元打算賣掉2架飛機，並收了美金100萬元訂金，控告馮竣嗣侵占、背信。

台北地院審酌馮男擔任飛特立公司之董事長期間，竟利用職務之便將財物侵占入己，又本應為飛特立公司謀取利益，不得違背任務，竟仍為背信犯行，所為均實有不該，惟念被告犯後坦承犯行，依業務侵占罪判囚2年，另依背信未遂罪判處可易科罰金之刑5個月，緩刑5年，提供80小時義務勞務。