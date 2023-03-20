瑞銀將以30億瑞士法郎（32.3億美元）收購擁有167年歷史的瑞士信貸，並將承擔高達54億美元虧損，該交易由瑞士當局提供巨額擔保，預計將於2023年底完成。

這個消息在周日晚間宣布後，美國聯準會、歐洲央行等全球主要中央銀行隨即發布聲明，試圖安撫因本月早些時候美國兩家地區銀行倒閉而受到重創的市場。這兩家銀行創下了美國歷來第二大與第三大銀行倒閉事件，引發市場對新一波金融危機的擔憂。

路透社報導，消息人士透露歐洲主要銀行希望聯準會和歐洲央行介入，發出更強烈的支持信號以阻止危機蔓延。

這是自新冠疫情高峰以來，全球政府首次一起動起來。聯準會宣布已經聯合加拿大、英國、日本、歐盟和瑞士的中央銀行採取協同行動，以強化市場流動性。歐洲央行承諾必要時將提供融資支持歐元區銀行，並表示瑞士當局出手援助瑞信有助於回復平靜。

歐洲央行表示，歐元區銀行業體質仍然強韌，擁有強大的資本和流動性部位，「在任何情況下，我們的政策工具都配備齊全，可以在需要時為歐元區金融體系提供流動性支持，並維持貨幣政策的傳導順暢」。

聯準會主席鮑爾和美國財政部長葉倫對瑞士當局的宣示表達肯定之意，而英國央行亦對瑞士當局的舉措表示歡迎。

部分投資人對周末發生的這些進展抱持樂觀而謹慎態度。Allspring Global Investments資深投資策略師Brian Jacobsen表示，如果市場沒有發現其他揮之不去的問題，我認為這應該是非常正面的事。

目前道瓊指數期貨漲0.51%，標普500指數期貨漲0.57%，那斯達克100指數期貨漲0.48%。

Angeles Investments投資長Michael Rosen表示，銀行股應該會因為這個消息上漲，但現在就發出危情解除信號（the all-clear）仍為時過早。