南韓男團「水晶男孩」出身的男星殷志源，因個性幽默、風趣，近年來成為各大綜藝節目的固定班底，深受觀眾喜愛。而近日登上節目《家師傅一體》，意外透露自己其實有「閱讀障礙」看書一頁要花5個小時才能讀完，讓在場眾人都嚇了一跳。

殷志源近日在綜藝節目《家師傅一體》中自爆，自己疑似罹患「成人ADHD」也就是成人注意力不足及過動症，因為他似乎沒辦法好好地專心讀一本書，即使只要讀一頁的內容都需要花費5小時左右，讓他感到有些辛苦。

而一旁的專家楊載民（양재민）博士便指出，ADHD典型症狀就是注意力不集中、行動慌亂。而不論是兒童型還是成人型的ADHD，最大的問題就是衝動性，只要開始做一件事就停不下來，但在某一瞬間又會感覺到自己已經達到想要的程度，就會突然變得興致缺缺。另外，成人型的ADHD症狀還有一個特徵，那就是在與3、4個人同時進行對話時很難跟上話題，可是只要他專注在某個主題上，就會獨自陷入思考，所以跟不上旁人的對話。而一旁的男星金東賢聽到後也馬上附和，表示殷志源今天與他聊天到一半就突然提到剪頭髮，接著開始講別的事情。

而現場專家就替在場的藝人們做簡單的成人型ADHD測試，只要符合4個以上就有可能是確診該疾病，必須到醫院做更精密的檢查，而現場除了殷志源高達5項外其他人都未達4項，因此讓所有人相當驚訝。不過專家也表示，其實很多人並不知道自己罹患ADHD，因為這個病名才出來沒多久，所以建議有相關症狀的人都到醫院進行詳細檢查才不會耽誤治療。