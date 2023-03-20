Indian flag is being pulled down from the Indian High Commission in London by Khalistan supporters. A regime that calls itself nationalist can’t even protect country’s flag in its diplomatic premises. pic.twitter.com/VA8gkzwR9b — Ashok Swain (@ashoswai) March 19, 2023

印度外交部昨晚傳召英國派駐印度最資深外交官，就印度分離主義人士在印度駐倫敦外交駐館將印度國旗扯下一事，對英國提出「強烈抗議」。

社群網站昨天出現多則影片，顯示有貌似印度錫克教徒的示威者，攀上印度駐倫敦高級專員署的陽台，降下印度國旗。一群示威者則在高級專員署外鼓譟，揮舞「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）的象徵性黃旗。

影片中可以見到，印度駐倫敦高級專員署的館員察覺到騷動後出來護旗，倫敦警察稍後也抵達現場維持秩序，但示威者仍高喊卡利斯坦獨立以及支持卡利斯坦運動領袖辛赫（Amritpal Singh）的口號。

從網路影片的畫面來看，示威者大多戴有頭巾，應為印度錫克教僑民。

印度外交部昨天深夜發表聲明表示，已傳召英國派駐在印度的最資深（senior-most）外交官，就這起事件向英國政府提出「強烈抗議」。

聲明援引維也納公約，指責英國未盡保護印度駐英高級專員署及館員安全的義務，要求英國政府提出說明。

印度外交部表示，預期英國政府會立即採取行動，認明、逮捕及起訴參與昨天事件的每一個人，並補強保安措施，避免類似事件再次發生。

英國與印度都是大英國協成員，兩國互設的外交機構不稱為大使館，而是高級專員署。

辛赫2月24日曾率眾包圍旁遮普一座警察局，印度政府對辛赫發布通緝令，昨天派員圍捕，但經過20多公里的飛車追逐，仍被逃脫。

旁遮普省（Punjab）多處昨起已宣布宵禁、切斷網路，並禁止人民示威及遊行，以防發生進一步騷亂；與旁遮普省毗鄰的省分，也已進入警戒狀態，重要道路設有警察臨檢站。

錫克教發源於印度次大陸的旁遮普地區，古時曾是錫克帝國的一部分。目前在印度以及巴基斯坦都有名為旁遮普的省分。

1947年，英國結束對英屬印度的殖民統治，把印度次大陸依宗教劃分為印度與巴基斯坦，但部分錫克人也想建立名叫「卡利斯坦」的獨立國家，於是發起卡利斯坦運動。

卡利斯坦運動最近突然在加拿大及澳洲活躍起來，網上有分析指出，可能有國家在背後主使，企圖迫使印度在俄烏戰爭中向西方陣營靠攏。（編輯：馮昭）1120320