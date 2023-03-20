雷霆繼續成為本季西區最詭異的「攪局者」！靠著亞歷山大轟下40分，且在末節打出誇張18比2逆轉攻勢，雷霆20日在自家主場以124比120逆襲太陽，不僅在最近5場當中贏下4場，更以35勝36敗戰績竄升西區第8，距離西區第7勇士僅有半場勝差。

「我們當然擁有強大的主場優勢，」全場投24中12，罰19中16，且在最後關頭享受全場狂喊MVP聲浪的亞歷山大表示，「全場觀眾感覺充滿活力，展現他們原本該有的模樣，畢竟今晚這場比賽太重要了，我想全場觀眾都感受到這點。」

儘管戴文布克攻下全場最高46分，保羅也拿14分、13助攻，少了艾頓、杜蘭特兩大主力的太陽，還是只能眼見末節局勢遭到逆轉，太陽總教練蒙提威廉斯說：「我想第三節最後的失誤太關鍵了，這造成三分打，也讓整個氣勢為之轉變。」

繼續因為腳踝扭傷缺陣的杜蘭特，今天再次無法面對自己老東家雷霆，詭異的是，自從杜蘭特離開雷霆之後的8個球季，他竟然只有4次重回雷霆主場打球，上次發生是在2021年11月14日，當時他還穿著籃網球衣。