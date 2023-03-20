國一龜山段北上發生一輛賓士車高速衝向前方貨車車尾，宛如「飛彈」擊中貨車，貨車先是被推著開了一大段路，接著車體翻覆四分五裂。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

國道一號龜山段北上昨（19日）發生一輛賓士車高速衝向前方貨車車尾，宛如「飛彈」擊中貨車，貨車先被推著開一大段路，接著車體翻覆四分五裂，賓士車則撞護欄，車體一度冒出火光，驚悚事發畫面曝光，目擊者直呼「開錶速110公里巡航時右側突然有一枚『鈑金飛彈』飛過」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」曝光事故影片，該輛賓士車當時高速行駛在外車道，突然朝貨車車尾猛撞，接著兩車就「融合」，貨車被賓士一路推著，車尾幾乎撞爛，最後整車翻覆在路肩，車頭、車尾分離解體，零件散落一地，對撞瞬間一度著火。

國一龜山段北上發生一輛賓士車高速衝向前方貨車車尾，宛如「飛彈」擊中貨車，貨車先是被推著開了一大段路，接著車體翻覆四分五裂。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

據悉事發在昨天（19日）國道一號桃園市龜山段，該輛賓士車駕駛疑似未注意前方路況，高速衝撞小貨車車尾，貨車最後幾乎四分五裂，賓士車則擦撞護欄；目擊事故的駕駛分享行車紀錄器畫面稱「開錶速110公里巡航時右側突然有一枚『鈑金飛彈』飛過，幸好不是來攻擊我的，願小貨車駕駛平安」。

其他網友留言「標題真貼切，這真的跟被一枚飛彈攻擊沒兩樣，希望貨車駕駛平安無事」、「自己想死就算了還要拉別人下水，希望貨車駕駛沒事」、「奇怪？煞車燈亮著，輪胎沒冒煙，暴衝嗎」、「沒在看路是主因，超速擴大了傷害」、「這大概是雷神公司最新款以賓士外型設計的新式響尾蛇飛彈，以優秀的引擎馬力追蹤目標使其無法逃脫」。