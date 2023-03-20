民進黨台北市議員王世堅昨（19）日證實，將參選北市第二選區（士林、大同）立委初選，挑戰現任立委何志偉。相關新聞經轉發至社群平台PTT後，引發鄉民熱烈討論，他們紛紛大喊支持，有人更表示，希望王世堅進立法院去教訓官員們。

王世堅表示，他宣布選立委是響應黨主席賴清德曾說的「沒有現任優先」，所以他一定會去領表登記，至於是否違反誠信條款，這則交由選民決定。

對此，鄉民大讚「等你很久了」、「支持堅哥，民進黨最後的良心」、「上次立委看到何志偉直接投廢票，這次一定投堅哥」、「進立法院去教訓官員們」、「大概是民進黨少數我會想投的人」。但也有人擔心，王世堅進立法院後，可能會成為投票部隊的一員，反問「這樣真的好嗎？」

另外，王世堅日前曾表態角逐北市第五選區（中正、萬華）立委，但最後禮讓無黨籍立委林昶佐而不選。《美麗島電子報》董事長吳子嘉透露，王世堅曾告訴他，已經答應朋友不選第五選區，不能回頭了，若是知道林昶佐不選，王可能會參選。