About ten years ago, MLB tested out the idea of allowing each team to pick one time in each game where a batter could swing an invisible bat and hit a home run.



Some people loved it but most thought it was really stupid. pic.twitter.com/8NJBg9ctrR — Codify (@CodifyBaseball) February 26, 2023

王建民前隊友麥克摩斯（Mike Morse）的「空手滿貫轟」距今超過10年了，推特@CodifyBaseball前陣子又重提這個經典鏡頭，大聯盟很久沒有這麼奇妙的畫面了。鏡頭裡摩斯在本壘空手做出揮棒的動作，然後主播喊道：「打擊出去，右外野深遠的球，再見啦！滿貫全壘打，國民隊領先4分。」「這是我此生見過最棒的鏡頭。」

這是1支很奇怪的滿貫轟，當時是在2012年9月，國民對戰紅雀，摩斯面無表情的跑完4個壘包，回去與隊友擊掌。這一球原先是滿壘的，摩斯揮棒打成右外野深遠飛球，球打到圍牆上的電子看板彈回場內，三壘跑者回來得分，摩斯衝二壘失敗，折回一壘時遭到觸殺，判定為1分打點的安打。

然而檢視重播之後，裁判長發現這球是誤判，因為電子看板屬於圍牆外的設施，緊急修正為全壘打，也就是滿貫全壘打了。裁判還特地走到國民隊休息室通知他們，所有跑者回來重跑一次，特別是打者摩斯必須回去本壘，照順序跑完4個壘包，摩斯還自己添加一個揮棒動作，獲頒「大聯盟年度怪事獎」。

摩斯在國民隊時期與王建民同隊，後來又多次轉隊，2014年在舊金山巨人摘下世界大賽冠軍。2017年球季爆發國民與巨人衝突事件，當時效力巨人的摩斯試圖勸架而受傷，因為腦震盪導致球季報銷，隨後宣告退役。