55歲美魔女丁國琳是本土劇中的「惡女專業戶」，過去演出《台灣霹靂火》走紅的她，卻有段傷心童年，自曝母親重男輕女觀念很重，母親主動贊助哥哥和她買房，卻只要求她之後要還錢，但還好兄姊都疼她。昨(19日)她發文透露母親過世，享耆壽96歲，並曬出一張低頭表情凝重的照片，引來藝人好友和粉絲留言關心。

丁國琳在家中上有4個姊姊、2個哥哥，她在家中排行最小，和大哥差20歲、和大姊差18歲，她自曝從小在母親重男輕女的觀念中長大，小時候令她印象最深的事是有次大哥和大姊不小心弄壞別人的撿骨甕，媽媽雖帶著兩個孩子去道歉，卻只在別人面前打大姊，讓大姊很受傷，丁國琳也不能理解。

丁國琳說，母親後來私下解釋：「我在外面打我的長子，之後他在外面怎麼做人？」，更讓她傻眼，而她和哥哥都有受到媽媽的資助買房，媽媽卻只記得要她還錢，丁國琳說，雖然媽媽的教養方式她不能接受，但幸好一票兄姊都特別疼愛她，讓她像是有多個父親、母親，更因為單親媽媽背景生活辛苦，她哽咽說：「我沒有結婚就生小孩，謝謝我的家人，無怨無悔地在背後支持我，謝謝我的姊姊、姊夫，把我女兒教得那麼好。」

昨丁國琳發文說：「丁媽媽走得很安詳，享（耆）壽九十六」，並曬出自己的照片，況明潔回：「國琳：節哀！好好照顧身體喔！」，林健寰也說：「節哀」，其他網友紛紛回應：「請節哀，保重身體，阿彌陀佛」、「丁媽媽沒有病痛了，跟著佛祖去修行」、「保重，媽媽去當快樂的天使了」、「祝福丁媽媽往生極樂世界一路好走」。