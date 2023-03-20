過去一年多對砷化鎵產業可說是身處伸手不見五指的黑暗期，全球通膨升息、大陸防疫政策重創智慧型手機及消費市場，讓庫存滿手的手機PA庫存去化緩慢，連帶穩懋(3105)、宏捷科(8086)及全新的2022年營運也逐季、逐月走低探底，所幸歷經漫長庫存去化後，近期非蘋智慧型手機拉貨開始動起來，砷化鎵產業總算看到一絲曙光。

陳建良表示，農曆年前產業狀況真的不好，現在終於看到隧道的曙光，3月部分春燕已經顯現，非蘋陣營開始有需求，雖然整體大環境不好，手機PA隨著產業脈動，但全新在不少領域已是第一，很多專案持續進行，現在VCSEL不只手機，光通訊也在做，資料中心及LiDAR我們亦有些斬獲，LiDAR已經可以做到L4，去年LD營收也創新高，讓全新毛利率可以維持水準，只要市場來了，我們不會缺席。

受到農曆年長假、部分訂單遞延至3月影響，全新2月合併營收下滑至9823萬元，年減62.58%，累計前2月合併營收為2.1億元，年減61.98%，全新表示，去年年底存貨去化有感，存貨數量已趨於健康水位，農曆年後，客戶端陸續回補庫存，產能利用率已較過年前回升。

全新預估，2月將是2023年單月營收低點，接下來營收有機會逐月並逐季向上。