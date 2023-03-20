「京華廣場頂級商辦園區」是在去年10月正式動土，規劃總可售總銷售坪數達6.5萬坪，但總價和售價，還要等成本確定後才會明朗。

威京總部集團主席沈慶京說到，因應氣候如重力加速度般惡化，「京華廣場頂級商辦園區」承襲陶朱精神，以高樓層陽台層層種樹為核心概念，落實吸碳一小步，抗暖一大步之外，未來將取得五大認證標章，(LEED能源與環境設計領導認證白金級、WELL健康建築標準白金級、智慧建築鑽石級、綠建築鑽石級、耐震標章)，整個辦公場域都採以挑高無柱的設計，一覽陽台綠景，綠植遮蔽陽光，還可以有效降溫；企業也可以減少使用空調，達到節能減碳的效果。

鼎越開發執行副總張嘉文表示「京華廣場頂級商辦園區」設計階段即導入BIM建築資訊模型（Building Information Modeling），提高生產效率、縮短工期，最大範圍內實現資源合理運用，大幅減少施工期的排碳量；同時結合FM設施管理（Facility Management）打造房地產科技(PropTech)新觀念，結合5G和AIoT技術，達到智能化科技物業暨資產管理，將「科技」及「人性」完美結合，導入ESG永續發展策略，鏈結綠色金融生態系，以空間3D建築資訊化系統，挹注頂級商辦園區的綠色營運，建立能源管理到數位管理平台，前瞻導入BIM建築資訊模型（Building Information Modeling），對未來淨零碳排服務做好準備。