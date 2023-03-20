馬英九基金會執行長蕭旭岑（見圖）20日召開記者會，說明馬英九赴陸訪問行程。（劉宗龍攝）

直播》 馬英九將赴大陸湖南祭祖 基金會最新說明

前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率領青年學子與大陸學生交流，成為74年來首位卸任後登陸的總統。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（20）日召開記者會，說明本次行程的計畫和目的。

蕭旭岑今正式宣布，馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率領30位青年學子訪問大陸，將前往南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，至於同行的青年則是馬英九經基金會大九學堂的學員，將前往相關省份看辛亥革命、對日抗戰等相關遺跡，並與上海復旦大學、湖北武漢大學、湖南大學等學生進行交流。

蕭旭岑指出，馬英九卸任後仍相當關心兩岸事務，在東吳大學擔任講座教授多年也常與陸生互動，他認為兩岸近幾年處於冰封狀態，兩岸年輕人每增進一分情誼，風險就減少一分，達到降低緊張情勢的效果，「買再多武器都不如讓兩岸年輕人認識彼此、深入交流」。

至於此行與總統蔡英文出訪美國的時間有重疊，蕭旭岑則透露，此次赴陸祭祖的行程，早在農曆年前就已開始規劃，完全不知道蔡有美國行，因此完全是巧合，且此次是單純的祭祖與學生交流，不會有政治性的活動。

蕭旭岑強調，此行是前往大陸祭祖，馬英九的3位姐姐、1位妹妹都會同行，馬英九太太周美青有事不會前往，行程上也不會前往北京；至於目前的了解，我方維安將尊重國安局相關規劃，大陸方面會以尊重、禮遇及安全的原則安排，並與過去馬習會時一樣，以「馬先生」來尊稱他。