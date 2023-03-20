中國大陸國家主席習近平今（20）日出訪俄羅斯，出訪前夕，俄羅斯總統普丁與習近平分別在中俄媒體發文評價兩國關係。普丁撰文稱呼習為「老朋友」，指出「高度期待」兩人的會談，歡迎北京願意在烏克蘭危機中扮演「有建設性角色」，他更盛讚兩國關係處在「歷史最高點」。

中國大陸國家主席習近平20至22日出訪俄羅斯。

路透社報導，克里姆林宮官網19日發布一篇普丁為大陸官媒《人民日報》撰寫的文章。普丁開頭即熱切稱呼習近平為「老朋友」，形容兩人有最溫暖的友誼，對接下來兩人的會談有「高度期待」。

他接著細數十多年前兩人初識至今的情誼及俄中關係，指出兩人會面約達40次，強調俄中之間的堅定友誼並未改變，甚至因為共同利益而變得更緊密，俄中關係也達到「歷史高點」，並且不斷增強，超越了冷戰時期的軍事政治聯盟，「沒有限制或禁忌。」

關於俄烏衝突，普丁感謝北京採取的「平衡」立場，以及「理解」衝突的「歷史背景及根源」，他歡迎北京準備為解決這場危機做出有意義的貢獻，重申俄羅斯嚴格遵守聯合國憲章、尊重國際法。

他也強調俄羅斯對以政治、外交手段解決烏克蘭危機持開放態度，稱2022年4月並不是俄羅斯中斷和平談判，重申未來的和平進程完全取決於將現有地緣政治現實考量進去的有意義談判。

俄羅斯官方19日指出，習近平20日抵達莫斯科後，當日將與普丁進行單獨會談，21日舉行為期一整天的會談，會談結束後，雙方將聯合簽署2份文件。