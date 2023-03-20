卸任總統馬英九將於3月27日率團赴大陸祭祖、交流。大陸國台辦發言人馬曉光今天（20日）上午發布新聞稿表示，大陸方面歡迎馬英九先生來大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流。
馬曉光表示，慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。
馬曉光表示，大陸願意為馬英九先生來訪提供必要協助，祝他此行一切順利。
卸任總統馬英九將於3月27日率團赴大陸祭祖、交流。大陸國台辦發言人馬曉光今天（20日）上午發布新聞稿表示，大陸方面歡迎馬英九先生來大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流。
馬曉光表示，慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。
馬曉光表示，大陸願意為馬英九先生來訪提供必要協助，祝他此行一切順利。
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