卸任總統馬英九將於3月27日率團赴大陸祭祖、交流。大陸國台辦發言人馬曉光今天（20日）上午發布新聞稿表示，大陸方面歡迎馬英九先生來大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流。

馬曉光表示，慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。

馬曉光表示，大陸願意為馬英九先生來訪提供必要協助，祝他此行一切順利。