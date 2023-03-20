美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）睽違五年舉行第六次巡迴「The Eras Tour時代巡迴演唱會」，此次演唱會將以過往全部專輯為主題，據悉當初門票開賣更一度造成售票平台癱瘓，17日晚間她便在亞利桑那州揭開序幕，演唱會整整3小時的時間帶來44首歌，更狂換超過10套造型。

泰勒絲在演唱會中換上無數套性感舞台裝，其中在她脫下銀色墊肩外套，僅穿著鑲滿水晶的VERSACE連身衣，不但完美展現她凹凸有致的身材，下身開高衩設計更讓她的蜜大腿炸出，另一套蛇形禮服，則使她散發叛逆又性感的魅力，接著穿著金色流蘇短裙熱舞的她，顯得十分俏麗，而以上造型皆來自Roberto Cavalli的設計。

the fact that taylor swift got versace, oscar de la renta, roberto cavalli and albert ferretti to make her eras tour outfits is insane pic.twitter.com/7cW4APVSK1 — Ron || ERAS TOUR (@midnightstrack2) March 18, 2023

最後，當泰勒絲演唱《Speak Now》時，她則換上一襲由台灣Nicole與Felicia兩姊妹所創立品牌Nicole + Felicia中的訂製禮服，該品牌每個設計都是發想自不同女人的自信與美麗，而這套禮服細肩帶桃心領設計，加上滿是亮片的蓬裙，在紫色燈光下的泰勒絲，讓她彷彿童話中的公主，美出新高度。

Taylor Swift's gowns in "Enchanted" appreciation tweet.



— Which one is your favorite? pic.twitter.com/zrIL0xfFkZ — Taylor Swift Facts (@blessedswifty) March 19, 2023

事實上，泰勒絲在這次巡演前，曾因先前6張專輯《Taylor Swift》、《Fearless》、《Speak Now》、《RED》、《1989》、《Reputation》的歌曲版權遭舊製作人賣出去，而無法自主使用，所幸最後判決泰勒絲能重新錄製舊有歌曲，接連推出《Fearless （Taylor’s Version）》及《RED （Taylor’s Version）》，2張全新錄製專輯，當中也收錄多首當年未曝光的歌曲。