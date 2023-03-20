該交易包括由瑞士央行提供瑞銀和瑞信1000億瑞郎（約1080億美元）的流動性援助。

瑞士政府表示，為了讓瑞銀能夠接下瑞信，聯邦政府將提供最高達90億瑞郎的潛在損失擔保。一旦合併後出現損失，政府的擔保就會生效。該國政府表示，在這種情況下，瑞銀將承擔前面的50億瑞郎損失，之後由聯邦政府承擔90億瑞郎損失，如果還有更多的損失，則由瑞銀自行吸收。

瑞士金融市場監管機關FINMA表示，瑞士信貸存在流動性不足的風險，即使它仍具有還款能力，但當局有必要採取行動。

FINMA並宣布，在瑞士政府支持瑞銀收購瑞信後，瑞信面值約160億瑞郎（約172億美元）的額外一級資本（Additional Tier 1 Capital，簡稱AT1）債券將全部註銷。這意味著瑞信AT1債券持有人恐將落得什麼都沒有的下場。此番由民間投資人「分擔痛苦」的決議，引發債券持有人高度不滿。

在美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank,SVB）和Signature Bank倒閉後，擁有167年歷史的瑞信成為捲入這場風暴中最大咖的銀行。在上周瑞士政府緊急出手之後，瑞信已經向該國央行借用540億美元資金強化流動性。

瑞士央行表示，瑞銀收購瑞信，是在這種特殊情況下確保金融穩定以及保護瑞士經濟的解決方案。

瑞銀和瑞信都是金融監管機構密切關注對全球銀行系統具重要性的30家銀行之一，瑞信一旦倒閉勢必波及整個金融體系。

瑞銀執行長Ralph Hamers和董事長Colm Kelleher將繼續執掌合併後的銀行。瑞銀表示，這項交易將鞏固瑞銀作為瑞士綜合銀行（universal bank）龍頭的地位。

瑞銀高層預告即將發生的結構性變化，董事長Kelleher表示將縮減瑞信投銀業務，但現在談論是否裁員仍為時過早。此外，瑞銀將保留瑞信的國內業務，但業界臆測在競爭問題考量下，該業務可能被剝離。瑞信董事長Axel Lehmann表示，這場合併是「最好的結果」。