前總統馬英九將於3月27日至4月7日前往大陸湖南湘潭祭祖、南京中山陵謁陵，他還會率領30名青年學生與大陸多地大學生交流；以下為馬英九這12天的詳細行程：

◎第1天 3 月27 日（星期一）

下午：國航CA-196 航班抵達上海，隨即搭乘高鐵赴南京

宿南京

◎第2天 3 月28 日（星期二）

上午：拜謁中山陵

下午：參訪中國近代史遺址博物館（南京總統府）、國父孫中山先生故居、拉貝故居

宿南京

◎第3天 3 月29 日（星期三）

上午：參訪南京大屠殺紀念館、中國第二歷史檔案館

下午：搭乘高鐵赴武漢

宿武漢

◎第4天 3 月30 日（星期四）

上午：參訪辛亥革命武昌起義紀念館、黃鶴樓

下午：參訪湖北省博物館、東湖綠道

宿武漢

◎第5天 3 月31 日（星期五）

上午：與武漢大學學生座談

下午：搭乘高鐵赴長沙、參訪周南中學

宿長沙

◎第6天 4 月1 日（星期六）

上午：赴湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖／學生參訪衡山

下午：參訪嶽雲中學、南嶽忠烈祠

宿長沙

◎第7天 4 月2 日（星期日）

上午：參訪嶽麓書院、與湖南大學學生座談

下午：參訪湖南大學科學館（抗戰中國戰區第四受降區受降儀式所在地）

宿長沙

◎第8天 4 月3 日（星期一）

上午：搭機赴重慶

下午：參訪重慶抗戰遺址博物館、重慶市規劃展覽館

宿重慶

◎第9天 4 月4 日（星期二）

上午：參訪中央政治學校舊址

下午：參訪張自忠烈士陵園、重慶中國三峽博物館

宿重慶

◎第10天 4 月5 日（星期三）

上午：搭機赴上海

下午：參觀洋山港港區

宿上海

◎第11天 4 月6 日（星期四）

上午：與復旦大學學生座談

下午：參訪四行倉庫抗戰紀念館、和平飯店、城市會客廳、豫園

宿上海

◎第12天 4 月7 日（星期五）

上午：國航CA-195 航班返臺