邊境解封後不少人計畫出國念書、旅遊，一名女網友表示，計畫秋天要到日本念研究所，這周先到日本自助旅行，她覺得日本人有禮貌卻很壓抑，電車車廂的氣氛也很沉悶，即便自己的日本語言測驗已考到最難的N1，但她還是覺得有溝通障礙，「突然喪失對日本熱愛的心」，貼文讓多數網友共鳴說「日本適合旅遊，不適合生活」，更有人批評日本人表面禮貌，但實際上卻是衣冠禽獸。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，預計今年秋天會去日本念研究所，每天都很期待日後在當地的美好生活。但這周她到東京自助旅行發現，即便自己的日本語能力試驗考試拿下N1（最高級數），和當地人溝通上仍有障礙，每個人對她都很有禮貌，卻讓她感到壓抑。

原PO表示，搭乘電車時也覺得很沉悶，有一種無法融入當地的感覺，很難調適，「突然有點後悔要去日本讀研究所，也很怕之後會很想家，我突然喪失對日本熱愛的心。」

貼文曝光後，多數人認為日本適合旅遊，不適合生活，「我自己原本也是對日本非常嚮往，但今年初去一趟東京感覺就消退了不少，那邊人真的有夠多，而且又感覺好冷漠」、「日本只適合玩不適合生活，表面禮貌但實際上衣冠禽獸」、「日本適合旅遊，不適合生活，而且我們不是日本人，多少會被瞧不起，且部分日本人還是有身為亞洲最先進國家的優越感，其實內心會有點看不起其他亞洲國家的人，就像部分台灣人看不起東南亞人一樣」。

但也有人分享自身經驗，「我日文大概N4等級吧！目前在日本待了半年，覺得生活滿美好的，不覺得壓抑反而覺得大家有禮貌，不影響到其他人這點很讚」、「還好啦！在日本讀研跟遊學差不多，反而是在日本工作才是壓力的開始」。