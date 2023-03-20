去年10月震驚全台的台中神岡工廠桶屍案，涉嫌殺死前男友的蔡姓酒店女子被依涉犯殺人、遺棄屍體等罪聲押獲准，檢方今（20）偵結依殺人、棄屍、偽造文書、盜用他人通信設備等罪提起公訴，這將會是是第3件在台中由國民法官審理的案件，因案情複雜且時間久遠，令司法界相當重視。

該名33歲在酒店上班的蔡女，3年前承租神岡區某工廠後，因積欠房租，房東在去年10月26日去整理環境時，在廠房中1個灌滿水泥的塑膠桶，竟露出1隻手臂，警方事後敲碎水泥，發現已嚴重蠟化的男屍，確認死者是蔡女的48歲陳姓前男友，陳男在2019年3月與蔡女出遊後即失聯迄今。

檢警原將蔡女列為關係人，但她應訊時避重就輕，檢警不排除蔡女、陳男可能涉入感情及金錢糾紛，檢方後來將她轉為被告，檢警後來又在案發現場發現蔡女指紋，及查獲她冒用陳男手機傳訊息，認定涉犯殺人、遺棄屍體、竊盜、偽造私文書及詐欺得利未遂等罪嫌重大，向台中地院聲押獲准。

據了解，陳男生前疑從事放高利貸工作，與蔡女有金錢糾紛，曾對她施暴，檢警懷疑蔡女夥同他人殺害男友，並狠心將陳男裝在塑膠桶後以水泥封屍，全案疑似還有其他共犯。20日檢方偵結，依殺人、棄屍、偽造文書、盜用他人通信設備等罪嫌，將她提起公訴。