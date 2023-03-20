2024總統大選時間越來越近，民進黨主席賴清德自南投立委補選後，在黨內定於一尊，開始整軍備戰，因此藍營支持者對於國民黨總統參選人遲遲未定都相當著急。對此，前國民黨秘書長金溥聰今（20）日直言，明年想要下架民進黨只剩一個方式，那就是國民黨採用徵召，保住黨內的最強母雞，並盡快進入選戰狀態。

金溥聰在網路節目《POP撞新聞》指出，從現在的情勢來看，新北市長侯友宜確實是最強母雞，但不宜主動，國民黨主席朱立倫要讓侯變的更強，不要變的更弱。金表示，當前徵召應該是最好的一條路，因為初選可以協調，協調不成才初選，至於為什麼要徵召，最主要的目的就是為了贏得選舉。

對於2024國民黨總統候選人，金溥聰認為，當前最該成立一個「徵召小組」，對於各潛在候選人進行支持度盲測民調，找出最強母雞。不過金也猜測，民調最後結果，還是極可能是侯友宜的支持度最高。

金溥聰也向國民黨中央喊話，強調朱立倫是一個聰明人，時間寶貴，對手已經就位了，我們也要盡快就位。不要再蹉跎了，國民黨就該用徵召的方式快刀斬亂麻。另他也稱，要保護侯友宜也只有徵召，如果要削弱侯就一直拖著不動；而且對於國民黨採徵召的方式，侯友宜也比較有可能答應選。