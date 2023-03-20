45歲的黃姓男子19日6時許駕駛賓士轎車高速撞飛前方54歲吳男駕駛的小貨車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

45歲的黃姓男子19日6時許駕駛賓士轎車高速撞飛前方54歲吳男駕駛的小貨車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

45歲的黃姓男子19日6時許駕駛賓士轎車高速撞飛前方54歲吳男駕駛的小貨車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

45歲的黃姓男子19日6時許駕駛賓士轎車行經國道1號北向47.1公里林口爬坡路段，疑似車速過快，看到前方小貨車急煞已來不及，當場高速撞飛前方54歲吳男駕駛的小貨車，小貨車翻了3圈才停下，所幸2人都有繫上安全帶，僅擦挫傷無大礙，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

被鈑金飛彈擊落 小貨車噴飛慘滾3圈

國道警方調查，45歲的黃姓男子19日6時28分駕駛轎車行經國道1號北向47.1公里林口爬坡路段，疑似未保持安全距離，猛力撞擊前方行駛於爬坡車道的小貨車，強大力道讓54歲吳男的小貨車當場翻覆轉好幾圈，零件噴飛，貨物也散落一地。

有網友將影片以「小貨車被飛彈擊落了」放上網，稱自己「開錶速110公里巡航時右側突然有一枚鈑金飛彈飛過，幸好不是來攻擊我的，願小貨車駕駛平安」，引發網友熱議，直讚「標題真貼切，這真的跟被一枚飛彈攻擊沒兩樣」，也有人揶揄「飛彈以3倍音速(3倍超速) 人手導向 直接擊中目標」。

國道警方指出，幸好2車駕駛均有繫上安全帶，沒有被拋出車外，幸運保住性命，僅擦挫傷無大礙，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。事故也占用爬坡車道及外側開放路肩，所幸該路段現場有4車道，事故7時19分排除恢復通車。

國道警方指出，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。