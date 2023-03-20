你一定有發現，我們週遭的親友，多數人愛喝湯，這是自古流傳下來的飲食文化，湯品除了可以提升食材的美味外，最重要的是與人體的消化、吸收及健康息息相關。中醫師林佩蓁說，因為湯將食物的營養成分分解掉了，變成一種方便消化的食物，因此，特別適合咀嚼能力比較差，或消化功能不佳的人，比如老人或小孩。

●飯前、飯後喝各有益處 掌握黃金時間

每個人喝湯的程序都不同，除了邊吃邊喝，也有的人飯前喝，有的人飯後喝。究竟哪一種喝法比較好？

1. 飯前喝湯：消化功能差的人，飯前20分鐘喝

俗話說：「飯前先喝湯，勝過良藥方。」吃飯前先喝個幾口湯，等於是先潤滑消化道，促使食物能順利下嚥，同時也具有開胃的效果。然而，因為人處在飢餓時，胃酸濃度較高，對於腸胃功能較差的人，若飯前喝濃湯，會稀釋胃酸，使得胃酸分解食物的能力降低。因此，雖然喝湯有助於消化，但仍建議習慣飯前喝湯的人，於飯前20分鐘飲用較佳，且量不要超過200c.c.。

另外，很多人喜歡在飯前喝湯，增加胃的飽足感後再進食，希望能達到減肥的效果。林佩蓁表示，若腸胃功能不錯的人，可以考慮飯前喝湯，讓食量降低約15％後再開始吃飯，的確可以達到減肥的效果；要注意的是，湯品的選擇很重要，像熱量較高的濃湯類，就適合中午喝，晚上則建議以喝蔬菜湯為佳。

2. 飯後喝湯：吃飯7～8分飽就好

吃飽飯後，來碗熱呼呼的湯是最滿足不過了，飯後喝湯也有助解除食物在嘴裡的油膩感。然而，若吃飽後，馬上喝下一碗湯，則會造成食物的體積變大，特別是經過發酵的食物，如饅頭、吐司麵包等，就會吸水膨脹，把胃部脹大，如此容易造成胃下垂。因此，提醒習慣飯後喝湯的人，建議應吃7、8分飽就好，讓胃預留一些空間喝湯，且飯後20分鐘再喝，才不會增加胃的負擔。份量大約是100～200c.c.即可，否則可能會造成胃脹氣或胃下垂，或者會將胃撐大，導致食量越來越大。

想要消水腫的人，建議可在飯後20分鐘後喝無糖溫熱紅豆湯，因為紅豆湯含高鉀，有利水、利脾的作用，可以促進身體水分的代謝；此外，像是綠豆湯、薏仁湯、冬瓜茶、咖啡、椰汁等，也都有利水的作用。喝椰汁時，建議可加入西米露，才不會因為屬性太涼，造成腸胃的負擔。

●喝湯少咀嚼、易吸收 反而容易胖

根據美國一項研究指出，調查6萬名美國人，發現有喝湯的人，整體的健康狀況，相較於沒有喝湯習慣的人來得好，其原因就在於湯品將食材變成好吸收、好消化的營養素，而這些營養素到了小腸，比較能夠均勻分散，因此，吸收狀況當然好；要注意的是，因湯品容易被吸收，若濃度過高，或添加過多的油脂、糖分等，也有可能更容易導致發胖。

此外，雖然喝湯有助於幫助消化，但當湯飯混著吃，就容易不經仔細咀嚼就吞下肚，反而會傷身。因為當唾液沒有正常發揮功能時，吃進的食物會加重胃的負擔，且吃下去的食物也得不到良好的分解和消化（吸收），時間一長，就容易導致胃病；此外，因食物沒有在口腔充分咀嚼，也會減弱舌頭及咀嚼肌的運作能力，進而影響臉部的肌肉線條和美觀。

最明顯的例子就是韓國人，飯直接配湯就吞下去，或是日本人習慣茶泡飯，長期習慣沒有充分咀嚼就吞下飯，造成胃部許多負擔，根據統計，這些國家罹患胃癌的人數比例都相對較高。

●喝湯與吃飯時間隔20分鐘 避免增腸胃負擔

林佩蓁提醒，不管飯前喝湯或是飯後喝湯都各有益處，大前提只要記住，吃飯與喝湯間隔約20分鐘，每次喝湯約200c.c.以內，才不容易增加腸胃的負擔；若經常喝過量，而且湯和飯攪和一起囫圇吃下肚，不僅容易有肥胖的危機，也可能造成消化不良等腸胃疾病。

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