衛福部長薛瑞元。（陳人齊攝）

今起確診輕症免隔離措施上路，中央流行疫情指揮中心同步取消視訊看診服務，引起基層診所、醫院擔憂恐讓老人、小孩增添感染風險。衛福部長薛瑞元今表示，通訊診療並未取消，只是給付方式不一樣，這是遲早要走到的一步，也是必須要冒的風險。

薛瑞元表示，全世界都朝確診輕症免隔離措施鬆綁，在這種情況下本來就可以出門，而社區這樣走也是必須要冒的風險，從數據上看，大多數確診都屬輕症，也就是說對社區的風險是可控的。

既然在社區可能造成接觸，代表在診所碰到確診民眾的機率是一樣大，薛瑞元強調，因此不一定在診所就很容易遇到確診病患，且通訊診療並非取消，而是給付方式不同，這部分也與基層醫師討論過，主要是基層醫師拒絕健保給付的方式提供通訊診療，「是他們不要的。」

此外，新冠治療藥物單株抗體自去年購買至今僅用4分之1，恐有過期報廢之疑慮，薛瑞元也說，將請專家召開會議討論放寬適應症，不過最後如仍屆期，也只能報廢處理。

對於國人愛用原廠藥的現象，薛瑞元上周曾說「此風不可長」，結果遭醫師以抗生素的治療數據打臉，證實原廠藥效確實比學名藥好。薛解釋，主要是學名藥有經過食藥署把關，經過生物相等性、實驗後證實可匹配原廠藥效，不過實際上使用還是要看數據。

他表示，「任何人如要推翻一樣的假設，必須要有證據」，目前還沒去檢視該評論使用的研究方法，不過抗生素的問題有些複雜，因為牽涉到抗藥性，且專利藥保護時間很長，這段時間或許已用到抗藥性菌種出現，有可能問題是因此浮現也不一定。

至於外傳衛福部在俄烏戰爭後即動用第二預備金採購戰備藥物，薛瑞元今撇清與兩岸戰爭可能性升溫有關，強調是例行性工作，都是定期要檢討的地方，強調運用第二預備金非規避立法院監督。