春雨來了！氣象專家賈新興表示，周日到下周二（26至28日）鋒面在台灣附近活動，中南部轉有雨，尤其下周一（27日）全台有雨，竹苗及高屏局部地區雨勢略大。氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，周末的鋒面讓水氣增加許多，最缺水的南部及山區有下雨機會。

賈新興今天在YouTube表示，今天到周三（20至22日）全台晴朗穩定，周四（23日）新竹以北及宜蘭有零星短暫雨，周五（24日）基隆、東北角及宜蘭與零星短暫雨，周六（25日）微弱鋒面通過、東北季風增強，新竹以北及宜蘭有局部雨。

賈新興表示，周日（26日）雨區擴大，嘉義以北及宜花有雨，下周一（27日）全台有雨，其中竹苗及高屏局部地區雨勢略大；下周二（28日）嘉義以北及宜花有雨；下周三（29日）苗栗以北及宜花有局部短暫雨，但這波春雨解渴要解決南部缺水問題，還是很難。

中南部降雨集中在周日到下周二（26~28日）。（翻攝自賈新興YouTube）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書PO出未來10天雨區分布預測圖，未來5天依然少雨，雨集中在後面7到10天（25至28日），主要是周末有鋒面在台灣附近活動，水氣增加許多，最缺水的南部及山區也有下雨機會，不過最後還是得看鋒面位置，差一點帶來的雨水就會差很多。另外，根據其他中期數值預報顯示，4月初台灣附近持續以偏乾、少雨訊號為主，所以要好好把握這波，繼續祈禱 。