韓國4人女子天團BLACKPINK上周末18、19日在高雄國家體育場（原稱：世運主場館）開唱，從門票開賣、4人來台、演唱會亂象等就話題不斷，其中最多歌迷抱怨的是在特區因前方歌迷站起，導致花了大錢卻幾乎什麼都沒看到，有人歸咎於場地問題，但也有人指出曾在同場地看過五月天演唱會，卻沒此問題，主因則是主辦單位的3項決策勝出。

近日有網友在PTT發文表示，剛看完BLACKPINK演唱會，自己坐的是一樓特區，一開始舞台跟大螢幕都看得清清楚楚，怎知演唱會開始後前面的粉絲陸續站起來，讓後面的人完全因為人牆而擋住視線，就算出言提醒還是沒人想遵守規定，發文一出引發熱議，另有同樣是五月天歌迷則表達了不同意見。

該位五月天歌迷說，BLACKPINK跟五月天演唱會的最大不同的就是場地和舞台設計，BLACKPINK的舞台太低太平，視線才因此容易被擋住，若「舞台高一點皆大歡喜」；其次演唱會的場地若太大，螢幕的設計多寡相當重要，螢幕越大越好，最好還要放置不同角度，才能方方面面體恤到坐不同位置的歌迷。

第三，有網友指出，五月天的演唱會嚴禁拍照、錄影、直播等，只要有人拿起手機立刻就會被工作人員阻止，且歌迷之間的自制力也相當踴躍，才不會發生有一堆人拿手機拍照，導致後排的人看不到的情況。其他也有網友補充說：「五月天大家也都是站著，但是有規定不能站在椅子上或是扛肩膀，若是違反主辦單位可以請出去，看主辦單位要不要規範而已吧」、「一樓就是要讓大家站著看的吧，椅子只是讓你站累了可以休息」、「站起來也是種尊重吧，藝人在台上那麼嗨，下面坐一片在幹嘛，又不是聽交響樂」。