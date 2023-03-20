香港天王劉德華出道多年，憑著帥氣外貌、自然演技加上親民、謙虛的作風，讓他擁有大批忠誠鐵粉的追隨。但近日他準備拍攝電影《流浪地球2》的香港路演時，巧遇一名熱情的女粉絲，沒想到女粉絲不顧周圍的保安人員立刻衝上去挽住劉德華，讓眾人全傻眼。

近日有民眾拍到劉德華準備拍攝電影《流浪地球2》的香港路演時，沿路都熱情的與現場民眾打招呼，但沒想到走到一半卻突然被一名跟在旁邊不斷拍照的熱情女粉絲，衝上前挽住劉德華的手，讓現場所有人都嚇了一大跳，保安見狀後也趕緊將女粉絲拉開，而見過大風大浪的劉德華則是從頭到尾保持禮貌地微笑，並向該名女粉絲打完招呼才離開。

但網友看到影片後，紛紛表示「天王脾氣也太好了吧」、「突然間被挽，當這種人的偶像真的要經得起驚嚇才行」、「華哥：當時我害怕極了」、「一旁的保安是來玩的嗎？怎麼也不攔著」、「沒有任何辦法，不能打、不能罵，也不能推開她，只能笑」、「追星的同時先學會尊重吧」、「華哥一直都是好脾氣」、「真的是沒有邊界，為什麼要上手」、「華仔人真好」、「即使是認識的粉絲也該有適當的距離」、「希望不要又是那個瘋狂女粉」、「怕你們了」、「華仔怎麼總是遇到這種粉絲」、「畢竟見過更瘋狂的這種對他來說還好」，意外引發熱烈討論。