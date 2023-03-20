2歲雙胞胎反鎖車內崩潰哭，警方破窗救援成功。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

2歲雙胞胎反鎖車內崩潰哭，警方破窗救援成功。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

2歲雙胞胎反鎖車內崩潰哭，警方破窗救援成功。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

2歲雙胞胎反鎖車內崩潰哭，警方破窗救援成功。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

馬姓婦人19日中午駕車到龜山區一間超商，想說暫停一下把2歲的雙胞胎兄弟檔留車內，豈料2子調皮亂碰導致車輛反鎖，馬女發現後急得報警，警方到場時，兄弟倆在車內放聲大哭，警方徵得男童父親、郭姓車主同意後，破窗將雙胞胎救出，讓擔心氧氣不足的馬女感激不已。

大林派出所巡佐余家榮、警員陳冠宇昨12時許接獲報案，稱龜山區興達路上有雙胞胎男童將自己反鎖在白色轎車上，趕抵現場發現是馬姓婦人將車輛臨停路邊，要進入便利商店，車上2名2歲男童自行碰觸車鑰匙，導致車輛反鎖，男童受到驚嚇不斷在車內放聲哭泣。

馬女擔心兒子們在車內時間過長氧氣不足，向警方求助，員警致電男童父親、郭姓車主，徵得同意後決定現場破窗，比手畫腳請車內幼童盡量遠離車窗，並以警棍尖端小心敲打車窗角落，以免玻璃碎片噴濺傷及2男童，最後順利擊破車窗，毫髮無傷地將男童救出。

馬女連忙安撫受驚的雙胞胎兒子，也頻頻向警方道謝，感激員警細心破窗，解除雙胞胎兒子的反鎖驚魂記。

大林派出所長曾儒義提醒家長，下車時切忌將嬰幼兒留在車內，即使短暫離開也必須將鑰匙隨身攜帶，養成下車前查看後座的習慣，停車後務必鎖好車門防止孩童誤入，避免嬰幼兒在密閉車內造成熱傷害，甚至導致死亡的憾事發生。