距離2024立委選舉不到1年，民進黨今天開始開放有意角逐者黨內初選領表登記；國民黨也宣布，將依照各選區艱難程度分成3梯次，第1梯次預計22日開放領表登記，預計3月29日將先公布第1梯次提名名單。

國民黨台中市黨部指出，台中市8個選區中，第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）現任者雖非國民黨，但因前立委顏寬恒勤跑基層、重返立院態度積極，第3選區（大雅、潭子、神岡、后里）及第8選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）現任者皆為國民黨籍，屬於相對單純選區。

國民黨第1梯次將於22日至24日開放領表登記，並預計29日正式提名。第4選區（西南屯）、第5選區（北北屯）及第6選區（中西東南）屬於相對艱困選區，將列為第2梯次；另第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）及第7選區（太平、大里）屬於艱困選區，將列入第3梯次提名，這段時間將積極徵詢地方對於提名人選的意見。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，總計3個梯次提名人選，最慢將於今年6月底前完成相關作業。