天氣漸漸回暖，正是出遊賞花的好時節，陽明山竹子湖的海芋也陸續開放，白色花海為綠意盎然的山林增添仙氣，日勝生加賀屋在館內各處擺放了夢幻海芋布置，並推出「閨蜜出遊住房專案」，4月1日至6月30日間入住，橫跨「竹子湖海芋」與「繡球花花季」，入住後與好姊妹換上多彩的日式花浴衣，漫步至附近景點留下閨蜜合照，回到飯店享受全球頂級金獎榮譽肯定的The Spa by Socie'雙人課程，結合英式奢華與日式精緻的紓壓療程，標榜能鬆弛日常疲累的身心、一夜好眠，隔日養足精神，氣色亮麗上山賞花。

日勝生加賀屋表示，想待在房間放空的旅人，推薦選擇「部屋食一泊二食住房專案」，享受頂級和風湯旅住宿，晚餐在客房內優雅地享用由料理職人設計的季節會席料理，倍感輕鬆自在，適合熱愛日本文化的族群。

春暖花開的日子想短暫遠離都市喧囂，則可選選擇「一日遊」泡湯加用餐行程，先享受天然白磺泉洗滌疲憊的身心靈，再品味精緻會席料理午膳，稍作休息後悠閒上山漫步賞海芋，欲訂購泡湯加用餐的客人，建議於三天前預約以免向隅。

台北陽明山每年花團錦簇的美景，是旅客心中賞花的熱門景點，緊接春櫻登場的是竹子湖的白色海芋。竹子湖海芋自1960年代開始種植，至今逾半世紀亦盛名遠播，許多遊客每年慕名而來，一睹海芋滿山盛放的白色花海風光。位於陽明山山腳下的日勝生加賀屋，往往成為旅人留宿首選，追求高品質休憩體驗的同時，還能將北投、陽明山景點一網打盡。

日勝生加賀屋飯店前即為綠意盎然的北投公園，能直接大口呼吸芬多精，且鄰近多處北投熱門景點，如北投溫泉博物館、北投圖書館、地熱谷等等，在附近悠閒逛逛後，回飯店享受高規格的湯泉住宿放鬆疲憊的身心，隔日享用精緻日式早餐後，只需15分鐘車程即可到達竹子湖飽覽海芋風光。為方便旅人不必人擠人堵車前往賞花，日勝生加賀屋特別推出賞花專車去程接駁服務，自3月20日起即可預約接駁上山賞花，讓旅人在春日時節，有個美好的賞花之旅。