度假天堂峇里島當局已決定取消對俄烏兩國人民的落地簽證政策

對世上任何疲憊煩心的旅客來說，度假天堂峇里島是放鬆身心的好去處，而對正在長期交戰的俄烏兩國民眾來說，更是如此。

據CNN新聞網報導，自從俄羅斯總統普丁2022年2月下令侵略烏克蘭後，峇里島就成了強大的磁鐵，吸引來成千上萬想要逃離戰爭地獄的俄、烏民眾。據印尼政府統計，自從2022年新冠後旅遊鬆綁以來，俄羅斯約有5.8萬民眾造訪峇里島，而單是2023年1月，又有22,500人造訪當地，成為繼澳洲人後，第二大遊客群。另一方面，2022年有超過7,000 名烏克蘭人造訪峇里島，而2023年1月另有約2,500烏克蘭人到當地。

但是這些逃離戰爭暴力或徵兵的人為數眾多，有人行為不檢、有人逾期居留，還有人非法工作，就地當起美髮師、導遊和計程車司機，令峇里島頭疼不已，於是當局本周結束了對俄烏民眾的落地簽證政策。

然而，許多烏克蘭人對當局的決定感到失望，他們說，多數違規的都是俄羅斯人，而他們只是受到不公平的波及。有一位因事涉敏感，而拒絕公開姓名的庫塔（Kuta）地方員警說，每次他們收到有關外國人行為不檢的通報，幾乎都是俄羅斯人幹的。他說，外國人到峇里島來，表現得卻彷彿他們凌駕法律之上，不受約束，而這種情況終究必須結束。

儘管有不同國籍的外國人會因酒醉、當眾裸體，還有不尊重聖地等的種種不當行為，但隨著峇里島民議論紛紛，當局終於決定，要拿俄羅斯人和烏克蘭人開刀，以儆效尤。

俄羅斯動員30萬軍人 男性紛紛逃亡國外

峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）說，「為什麼是這兩國？因為它們在交戰，所以一大堆人都跑來這兒。」雖然烏克蘭禁止所有18—60歲的男性出國，而俄羅斯雖未明令禁止，但動員了30萬後備軍人參戰，以致大批俄烏民眾紛紛跑到峇里島。

面對相關問題，俄羅斯使館官員並未立即回應，而烏克蘭駐峇里島名譽領事館說，在當地的烏克蘭人大多都是女性，而她們是為了和家人團聚，並不是因為觀光旅遊，所以不會想要違規。

而峇里島早在戰前就是俄羅斯旅客的最愛之一，如今俄軍久攻烏克蘭不下，普丁大批動員軍人，當地對俄羅斯人更具吸引力。不過，除了峇里島外，泰國的普吉島也廣受歡迎，突然湧進大批俄羅斯旅客。其中有許多俄羅斯人乾脆投資當地房地產，以長久居留。

一位擔心受報復，而拒絕透露姓名的聖彼得堡前投資銀行家說，如今俄羅斯的生活截然不同。他在普吉島老街附近買下一套公寓，並說，沒人想要在戰時繼續待在國內生活，「想到返回俄羅斯可能被懲罰，就覺得壓力很大……」也因此，他認為，在一個生活費比莫斯科低，又安全的地方投資是很合理的。