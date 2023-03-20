凱勒說：「我們非常堅定地保留該優質資產，並且希望能像瑞士信貸那樣，繼續有效率地為客戶和顧客提供服務」。

瑞銀董事長接著指出：「將逐步縮減瑞信的投資銀行業務部門，因為瑞銀本身就有一個類似於投行模式的部門」。

關於裁員問題，凱勒指出，現在談論這個議題還太早，「當我們坐下來和分析需要做什麼的時候，我們需要以理性的和考慮周全的方式來作這件事(裁員)」。

瑞信董事長萊曼(Axel Lehmann)稱此次合併是「目前所能取得的最佳結果」。

在瑞士央行(SNB)的協調下，瑞銀在周日晚間同意以30億瑞朗(32.3億美元)收購瑞信，並承擔最多50億瑞朗的虧損。

該筆交易也包括瑞士央行對瑞信提供的1000億瑞朗的流動性支援。

兩家銀行在過去一年的表現，瑞銀在2022年獲利76億美元，瑞信則虧損79億美元。瑞銀目前的股價約持平於去年同期表現，而瑞信則年減約74%。