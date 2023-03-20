大陸過去幾年嚴厲的「清零」防疫封控，令美國大學生留學大陸的人數降至20多年來的最低點，在2020-21學年只有382位，比兩年前美國公民留學大陸的人數暴跌97％。專家表示，即便在大陸開放邊境後，隨著地緣政治緊張局勢加劇和美中關係急劇惡化，美國學生是否會重返大陸留學，前景仍不明確。

美國《華爾街日報》19日報導，根據最新數據，2020-21學年美國人在大陸留學人數，從2018-2019學年暴跌了97％，更是遠低於10年前高峰時期的近1.5萬人。

報導說，儘管大陸今年1月終於放棄過去近3年來的關閉邊境，清除了外國留學生前往大陸的最大障礙，但包括美中之間日益緊張的地緣政治糾紛等其他因素上升，意味著需要數年的時間才可能看到美國赴大陸留學人數回升到疫情前水準，而且是否能回到以往的水準也不確定。

紐約大學上海國際校區的管理教授詹森表示，目前還看不到未來美國學生重返大陸的人數會顯著改善。從1999年起便在大陸工作的他表示，外界不僅擔心邊境控制可能重新實施，而且美國對大陸的不信任越來越加深，也讓美國學生避開大陸。這樣的結果將是對大陸越來越缺乏理解。

報導表示，從2010年代開始，在大陸的美國留學生人數便開始減少。有專家將此歸咎於大陸經濟增長開始減緩，以及外界認為大陸收緊對外交流。而在新冠病毒感染疫情開始後，美國學生基本上停止了海外留學，不僅僅是大陸，也包括其他國家。

有些專家擔憂，全球兩大經濟體之間民間交流的減少，可能進一步加劇兩國之間的地緣政治敵對。報導引述北京首都師範大學的語言教授莫瑟的話說，隨著美國對大陸的公眾觀感惡化，更多的美國大學將在短期赴大陸學習的專案上遇到困難。